L’uomo, che vive solo e imprigionato in casa sua per via delle gravi patologie da cui è affetto, aveva chiesto l’intervento della Garante della Salute in una lettera inviata alla nostra redazione. La risposta della Stanganelli non è tardata ad arrivare: «Caro Mario, il tuo appello ha toccato le corde della mia anima»

La storia di dolore e solitudine di Mario, portata alla luce dal nostro network, ha già commosso il web, e non solo. La Garante della Salute della Regione Calabria, a cui l'uomo si era rivolto chiedendo il suo intervento, non ha fatto attendere la sua risposta.

«Caro Mario - scrive Anna Maria Stanganelli -, ho letto la tua lettera tutta d’un fiato, appello che ha toccato le corde della mia anima e che mi ha profondamente commossa e allo stesso tempo fatto sentire una grande responsabilità nei tuoi confronti. Voglio dirti che non sei solo. Verrò a trovarti presto per condividere assieme i tuoi bisogni e le tue necessità, per ascoltarti e fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno non soltanto in termini di assistenza sanitaria, ma soprattutto in virtù dell’affetto e della vicinanza che meriti. Cammineremo assieme lungo questo percorso sull’esempio del buon Samaritano».

Poi cita il Vangelo: «“Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui”. Gesù ci fa coraggio, ci indica la strada, percorriamola assieme!».

La vicenda

Mario, nome di fantasia, è un uomo di mezza età che vive nella Riviera dei Cedri, è affetto da disabilità grave e depressione e soffre terribilmente di solitudine. Quest'ultima, in particolare, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza. Mario non ha né moglie né figli, i suoi genitori non ci sono più e non ci sono nemmeno enti o associazioni che si occupino di aiutare nelle faccende quotidiane o di tenere compagnia a chi, come nel suo caso, vive solo e imprigionato in casa propria, anche per via di una pensione esigua. Una condizione che, purtroppo, accomuna tante persone afflitte da gravi patologie.

Allo stremo delle forze, fisiche, ma soprattutto mentali, Mario ha deciso di rendere pubblica la sua storia e di appellarsi alla Garante della Salute, Anna Maria Stanganelli. «Mi rivolgo a lei - ci aveva scritto in una lettera - perché so che ha a cuore i malati di questa terra e non si gira mai dall’altra parte. Mi aiuti, dottoressa Stanganelli. Spero nella sua sensibilità e carità, spero che si attiverà con tutti i mezzi di cui dispone».

Uno spiraglio di luce

Ora, la Garante della Salute, Anna Maria Stanganelli, ha aperto uno spiraglio di luce nella vita di Mario, che da un anno e mezzo vive, oltretutto, con la parte sinistra del corpo immobilizzata, conseguenza di una terribile caduta in strada e un'operazione andata male. La tutrice dei diritti della sanità calabrese farà presto visita all'uomo e per comunicarglielo ha citato anche lei il Vangelo, proprio come aveva fatto Mario per sollecitare gli aiuti. «Se ben ricordo - aveva scritto l'uomo nella missiva - San Giacomo dice: “La fede senza le opere è morta (Gc 2,26)”. Lo stesso Gesù disse: “Ero malato e mi avete visitato (Mt 25,36)”. Non esistono i malati di serie B, malati più o meno importanti, esistono i malati».