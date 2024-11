Grazie alle indicazioni del collega a quattro zampe, i carabinieri hanno scovato 700 grammi di marijuana

CROTONE - I Carabinieri della Stazione di Cutro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Luigi Pignanelli, operaio 25enne, originario di San Leonardo di Cutro, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I militari sono intervenuti in via Marina, della frazione di San Leonardo, nell'edificio di 3 piani di proprieta' della famiglia Pignanelli, dove hanno perquisito tre appartamenti.Nel corso delle operazioni, l'attenzione dei Carabinieri si e' focalizzata su di un sottoscala pertinente all'appartamento del 25enne posto all'ultimo piano dell'edificio, dove il cane antidroga "Sambo" del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia ha indicato con precisione un anfratto. Pertanto i militari hanno verificato la presenza all'interno di un cesto nascosto sotto alcuni panni. tra tanti altri scatoloni, di 2 involucri in cellophane contenenti complessivamente 700 grammi di marijuana, pronta per essere confezionata. L'arrestato e' tato trafserito nel carcere di Catanzaro.