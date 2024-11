Dalla vettura hanno gettato una busta di plastica contenente più di un chilogrammo di marijuana

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Non si sono fermati al posto di blocco. I carabinieri li hanno inseguiti e arrestati. Le manette sono scattate ai polsi di un 27enne e di un 20enne già noti alle forze dell’ordine. Durante la fuga hanno lanciato dal finestrino una busta di plastica. L’involucro, subito recuperato dai militari, conteneva un chilo e cento grammi di marijuana. I due giovani sono stati portati in caserma. Dovranno rispondere dell’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso si trovano agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.