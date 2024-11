Nel locale disponibili cocaina, hashish e marijuana. Recuperate 285 dosi di sostanze stupefacenti

CETRARO (CS) - Cocaina, hashish e marijuana servite insieme a stuzzichini e cocktail. Gli agenti della Questura di Cosenza e del commissariato di Paola hanno agito a colpo sicuro e nella notte hanno fermato due uomini di 31 e 32 anni. Vincenzo Tavola, titolare del pub, e Maurizio Zicca, già noti alle forze dell’ordine sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori il locale, molto frequentato, doveva servire da copertura per l’attività illecita. Gli agenti hanno recuperato 235 dosi di marijuana, 29 di cocaina e 19 di hashish. La polizia ha recuperato materiale utilizzato per confezionare la droga. I due uomini sono finiti in manette e il pub è stato sequestrato. “Da Cetraro parte il traffico delle sostanze stupefacenti per la costa tirrenica - ha dichiarato Raffaella Pugliese, dirigente del commissariato di Paola - ma è difficile, di solito, trovare i punti di spaccio. Per questo siamo molto soddisfatti".