Controlli della polizia dopo gli scontri dei giorni scorsi. Trovate rudimentali armi da taglio e bastoni

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Trentacinque grammi di marijuana. Già suddivisa in dosi per lo spaccio. La droga è stata sequestrata nel centro di prima accoglienza di Isola capo Rizzuto. Era nascosta in uno degli alloggi tra gli effetti personali di un profugo afghano richiedente asilo politico. La scoperta è stata fatta dalla polizia che dopo i tumulti registrati nel campo negli ultimi giorni hanno effettuato controlli straordinari nel campo. In diversi scontri avvenuti tra ospiti di diversa etnia si sono contati 50 feriti. Trentasette le persone denunciate. Gli agenti hanno trovato rudimentali armi da taglio e bastoni. Il cittadino afghano trovato in possesso della droga è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima.