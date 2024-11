La droga era nascosta in un peluche. Gli agenti della squadra mobile in casa del ragazzo hanno anche trovato merce di provenienza furtiva

CROTONE – La droga era nascosta in un orsacchiotto di peluche insieme ai soldi. In casa del giovane trovata anche merce di provenienza furtiva. Dovrà pertanto rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, F.S., 20 anni di Crotone, arrestato dagli agenti della squadra Volanti della Questura. Durante una perquisizione nell'abitazione del giovane, i poliziotti hanno rinvenuto, nascosto nell'imbottitura dell'orsacchiotto di peluche, un involucro di cellophane con 11,5 grammi di marijuana ed un portafogli contenente la somma di 995 euro in banconote di vario taglio. Inoltre, in un mobile del soggiorno, era nascosto un altro involucro con 1 grammo di marijuana. In casa del giovane, infine, gli agenti hanno sequestrato un televisore e un pc ritenuti di provenienza furtiva. Al termine dell'udienza svoltasi oggi, l'arresto e' stato convalidato e il giovane e' stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (ci)