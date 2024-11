Dinanzi al Tribunale monocratico 26 imputati per i quali la Procura ha chiesto ed ottenuto la citazione diretta in giudizio

Difetto di notifica del decreto dispositivo del giudizio per alcuni imputati del processo nato da un troncone dell’operazione antidroga denominata “Lido pulita” ed apertura del dibattimento rinviata al 18 settembre. Questo l’esito dell’udienza dinanzi al Tribunale monocratico di Catanzaro, presieduto dal giudice Marinella Macrì, che vede imputate 26 persone accusate del reato di favoreggiamento personale.

Secondo l’ufficio di Procura e le risultanze investigative della polizia, gli imputati avrebbero aiutato i presunti spacciatori ad eludere le indagini che hanno disarticolato una rete di malviventi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere marinaro di Catanzaro. Fulcro dell’attività di spaccio viene indicata la via Stretto Antico di Catanzaro Lido, dove convergevano numerosi consumatori, non solo catanzaresi, per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli imputati pur essendo a conoscenza di notizie utili per il prosieguo delle indagini - in quanto identificati come abituali assuntori – avrebbero dichiarato falsamente alla polizia di non essere in grado di fornire informazioni utili per arrivare all’identità dei presunti spacciatori.

Per tutti i soggetti rimasti coinvolti in questo filone d’indagine, e accusati di favoreggiamento, la Procura ha chiesto ed ottenuto la citazione diretta in giudizio, saltando quindi l’udienza preliminare davanti al gup. Il processo è stato rinviato al 18 settembre prossimo quando – superati i difetti di notifica del decreto dispositivo del giudizio agli imputati ed ai loro difensori – verranno ascoltati in aula i primi testi della pubblica accusa. In particolare, l’ufficio di Procura ha chiamato a testimoniare l’ispettore della polizia Ercole Terranova.

Gli imputati sono: Blagovest Andreev catanzarese di 33 anni, Domenico Arena di 57 anni, Manuel Babbino 29 anni, Mirko Barbaro 32 anni, Salvatore Berlingò di 52 anni, Raffaele Bianco di 51 anni, Francesco Bonaccurso di 41 anni, Silvio Borelli di 39 anni, Fabio Bulbo di 31 anni, Aldo Canino di 28 anni, Concetta Cosco di 35 anni, Giuseppe De Fazio di 49 anni, Simona Dodaro di 31 anni, Saverio Fiorentino di 56 anni, Cristina Gambardella di 52 anni, Carlo Gentile di 49 anni, Giuseppe Giannotti 33 anni, Enrico Francesco Lia 32 anni, Pantaleone Lombardo 43 anni, Alessandro Mosca di 34 anni, Antonio Pironaci di 65 anni, Gabriele Ricciardi di 60 anni, Francesco Ruga di 29 anni, Vincenzo Scumaci di 32 anni, Giovanni Servino di 38 anni e Emanuele Valastro di 36 anni.

Luana Costa