Abbandonati sulla spiaggia 11 involucri da 5 chili l'uno. Valore complessivo 250.000 euro

CIRO' MARINA (KR) - I carabinieri di Torre Melissa, nel corso di controlli in località Marinella a Cirò Marina, hanno trovato 55 chili di marijuana abbandonati sulla spiaggia. Insospettiti dalla particolare cura con la quale era stato confezionato l'involucro, i carabinieri hanno trovato la marijuana suddivisa in involucri da cinque chili l'uno circa, per un valore complessivo di circa 250.000 euro. La droga è stata sequestrata.