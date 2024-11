Operazione dei carabinieri e del reparto eliportato Cacciatori di Calabria a Condofuri e Ciminà nel reggino

REGGIO CALABRIA - Due arsenali sono stati scoperti dai carabinieri a Condofuri e Ciminà nel reggino. In località Mazzabarone di Condofuri, i gli uomini della Compagnia di Melito Porto Salvo e i Cacciatori di Calabria del Goc di Vibo Valentia, hanno rinvenuto una buca contenete tre tubi in pvc. Nei tubi erano nascosti un kalashnikov con tre caricatori, una carabina Ruger calibro 22, una pistola mitragliatrice Norinco modello Uzi, un fucile Benelli calibro 12 a canne mozze, e due fucili Beretta calibro 12. A Ciminà i carabinieri sempre in collaborazione con i militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno rinvenuto un altro arsenale in un nascondiglio in aperta campagna. Recuperati sette fucili e 298 cartucce di vario calibro.