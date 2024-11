Sono stati sollecitati per il recupero delle bue bestiole, accidentalmente finite in un pozzetto. Operatori all’opera

Chiamata “speciale” per i Vigili del fuoco, sollecitati a intervenire a Lamezia per il salvataggio di due gattini caduti in un pozzetto. Uno è stato subito recuperato mentre per l’altro sono in corso tentativi per metterlo al sicuro. t.b.