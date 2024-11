Per agevolare lo smaltimento delle lunghe code che si sono formate agli imbarchi, chi viaggia in direzione nord viene deviato verso l'uscita di Santa Trada

Chi vuole imbarcarsi per la Sicilia dovrà prepararsi a lunghe attese in questo primo lunedì di agosto. Dopo il weekend da bollino nero, in cui è iniziato il primo vero esodo degli italiani verso i luoghi di vacanza, anche oggi le partenze possono richiedere più tempo del previsto.

A Villa San Giovanni gli automobilisti in attesa di salire a bordo dei traghetti per la Sicilia hanno creato lunghissime code e per imbarcarsi i tempi di attesa hanno superato anche le due ore. Attualmente sono di circa un'ora.

Per agevolare il traffico proveniente da nord è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni sulla A2 Autostrada del Mediterraneo per chi viene da Reggio Calabria. Chi da Villa San Giovanni sta cercando di andare verso nord deve usare lo svincolo successivo, quello di Santa Trada e reimmettersi poi sulla A2.