Cieli sereni e poco nuvolosi in gran parte della regione. Ecco le previsioni meteo per i prossimi due giorni (22 e 23 settembre)

L'aria fresca che si è riversata sul Mediterraneo e sulla nostra Regione sta apportando giornate relativamente fresche con temperature al di sotto delle medie stagionali. Anche i prossimi due giorni le condizioni meteo rimarranno invariate:

Meteo Giovedì: per la giornata di domani 22 settembre ci attendiamo tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno poco nuvolosi nelle zone centro-settentrionali, mentre avremo cieli nuvolosi sulla Calabria meridionale ma comunque senza rischio di precipitazioni. Tempo stabile anche lungo i litorali con cieli poco nuvolosi sulle coste di Praia a Mare, Pizzo, Capo Spulico e Sellia, mentre altrove avremo nuvolaglia più compatta ma senza piogge. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 21°C e i 23°C sulle coste, mentre i valori minimi saranno compresi tra i 10°C e i 15°C con possibili valori al di sotto dei 10°C soprattutto nel cosentino e nelle zone interne. Venti moderati sul versante jonico dai quadranti settentrionali e mari che si manterranno mossi; altrove venti deboli e mari generalmente calmi.

Meteo Venerdì: per la giornata di venerdì 23 settembre ci attendiamo ancora tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno poco nuvolosi o a tratti nuvolosi sulla Calabria meridionale ma senza rischio di precipitazioni. Sui litorali avremo bel tempo lungo le coste cosentine e crotonesi con cieli sereni o poco nuvolosi, altrove invece nubi più compatte specie nel pomeriggio e in particolare tra Soverato e Roccella e tra Pizzo e Scilla. Non sono previste comunque precipitazioni. Temperature ancora stazionarie con valori massimi intorno ai 22-23°C sulle coste e valori minimi frizzantini. Venti moderati da Nord-est sul comparto jonico con mari generalmente mossi, mentre altrove i venti saranno deboli e mari poco mossi.