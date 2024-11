Si è svolto dal 30 settembre al 2 ottobre in località Lido Adriano (Ra) il concorso miss e mister Europa, con i suoi collaterali Overissima, Curvy e Bimbi Vip Italia con riconoscimenti per Special Talent Senza Barriere, Parità di Genere ed Integrazione.

Venerdì 30 settembre la serata di spettacolo è stata caratterizzata da esibizioni di canto, ballo e recitazione con l'assegnazione di alcuni titoli e l'elezione della Miss dei Mister e il Mister delle Miss. Sabato 1 Ottobre interamente dedicata alle passerelle con defilè Casual Costume e Abito Elegante. Numerosa e ben assortita anche la Giuria composta da: il presidente del concorso Duca Fabrizio Mechi il re della moda e titolare dell’agenzia The One di Milano Franco Battaglia, con a sua fianco la splendida ed affermata top model Sabina Kalmanova , il comico ed attore Marco Milano, i manager Vittorio Brazzorotto e Angelo Rallo e Antonio Petrino, l’imprenditore della ristorazione del marchio Spaghetti Haus Camillo Rezzaghi, Edy Mucai imprenditore alberghiero e lo sportivo dell’anno Piero Esse.

Sono risultate elette per le Miss Vivian La Penna 19 anni Miss Europa Italia 2022 di San Salvo Chieti. Per i mister invece il primo posto è per Franco Levato, 17 anni di Catanzaro.