È calabrese uno dei migliori sette chirurghi al mondo. Originario di Tropea, il professore Luigi Bonavina è destinatario della borsa di studio onoraria dell’American College of Surgeons. Il prestigioso riconoscimento internazionale sarà tributato in occasione dell’inaugurazione dell’ACS Clinical Congress 2023 a Boston, nel Massachusetts, uno dei più grandi incontri formativi di chirurghi nel mondo.

Luigi Bonavina è esperto di tecniche chirurgiche mininvasive per via toracoscopica, laparoscopica e trans-orale. È membro dell’American College of Surgeons, della European Surgical Association, della Society for Surgery of the Alimentary Tract, della International Society for Diseases of the Esophagus e della Académie Nationale de Chirurgie. È inoltre membro del comitato scientifico permanente dell’OESO, del consiglio direttivo della World Society of Emergency Surgery e membro fondatore dell’American Foregut Society. È autore di numerosi articoli scientifici e relazioni a congressi nazionali e internazionali. Ha inoltre contribuito alla redazione delle linee guida italiane per il cancro dell’esofago ed è Presidente della Associazione Italiana Ricerca Esofago (AIRES).

Continua a leggere su Cosenza Channel