Alla vigilia dell’incoronazione di Re Carlo, ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Londra, ha partecipato a una cena ufficiale all’ambasciata tricolore nella capitale inglese, degustando i piatti del famoso chef calabrese Francesco Mazzei.

Lo chef Mazzei durante la preparazione in cucina

«Che serata!» ha scritto sulla sua pagina Instagram il cuoco originario di Cerchiara, volto noto di cooking show Oltre Manica. Nel menù servito al Capo dello Stato italiano, tra capesante e agnello anche l’evergreen calabro: la ‘nduja.

Sergio Mattarella era volato a Londra, accompagnato dalla figlia Laura, per partecipare all'incoronazione di re Carlo III. Lo scorso settembre il capo dello Stato e la figlia avevano rappresentato l'Italia ai funerali della regina Elisabetta II, ospitati da Carlo e Camilla al ricevimento formale che aveva preceduto le esequie. Ora l'invito è stato nuovamente recapitato al Quirinale per l'incoronazione ufficiale del nuovo sovrano.

Senza staff, solo con la figlia e il consigliere diplomatico, il presidente della Repubblica è atterrato nel primo pomeriggio di ieri nella capitale inglese; subito dopo, alle 17. Oggi alle 10 Mattarella era presente all'abbazia di Westminster per assistere alla cerimonia di incoronazione, poi è rientreto in ambasciata e nel primo pomeriggio è rientrato a Roma.