È morta Rosetta Neto Falcomatà, madre del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e moglie di Italo, compianto primo cittadino dal 1993 al 2001.

Ne dà notizia l'amministrazione comunale che, si legge in una nota, «in tutte le sue componenti, esprime sentimenti di cordoglio e vicinanza al sindaco e alla sua famiglia in questo momento di inconsolabile dolore».

«Rosetta Neto Falcomatà, indimenticata professoressa per diverse generazioni di studenti, ha rappresentato - si legge ancora - per l'intera comunità un modello di cultura e partecipazione attiva alla vita cittadina, alla quale ha contributo per decenni attraverso le iniziative della "Fondazione Italo Falcomatà", segnando un percorso d'impegno civile la cui eredità è oggi prezioso patrimonio della Città di Reggio Calabria». Il suo stato di salute era stato di recente segnato da alcune complicazioni che l’avevano costretta a un ricovero in ospedale. Stamattina si è spenta.

I funerali si svolgeranno domani mercoledì 3 aprile alle 15.30 nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in Sant'Agostino a Reggio Calabria.

Al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà il cordoglio dell'editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore responsabile Alessandro Russo e di tutta la redazione.