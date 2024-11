E' deceduto dopo un malore. Annullata la seduta del Consiglio prevista per domani a Palazzo Campanella

REGGIO CALABRIA - Nicola Lopez, direttore generale del Consiglio Regionale della Calabria è deceduto nella notte nella sua abitazione, nella città dello Stretto. Lopez aveva 60 anni. Il manager è deceduto dopo un malore. Inutile ogni tentativo di soccorso. A causa dell'improvvisa scomparsa del direttore generale dell'assemblea, la conferenza stampa del presidente Francesco Talarico, programmata per le 11.30 di questa mattina, e' stata annullata. Ne da' notizia l'ufficio stampa dell'assemblea. Talarico ha rinviato anche la seduta del Consiglio regionale di domani. Sposato e padre di due figli, Lopez era laureato in Scienze Politiche, con master in diritto amministrativo conseguito alla Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali. Vantava una lunga carriera in seno al Consiglio regionale, cominciata nel 1988. Dirigente dal 1999, nello stesso anno gli è stata conferita la funzione di dirigente della segreteria dell'Ufficio di Presidenza, di cui è stato anche segretario con funzioni consultive. Nel 2001 è stato nominato membro del Nucleo di Valutazione dei progetti Por. Dal 2003 ha rivestito la funzione di dirigente del Settore Provveditorato ed Economato. La camera ardente sarà allestita dalle ore 16.00 nell'aula consiliare di Palazzo Campanella. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10.30 alla Chiesa di Arangea di Reggio Calabria.