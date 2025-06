Elisa Maria Sposato ha vissuto per quarant’anni a San Giovanni in Fiore dove ha insegnato al Liceo Classico e poi alle Medie. È stata compagna di classe al Liceo di San Demetrio Corone del professore Mario Guido, autore del testo della poesia poi diventata un inno generazionale degli anni 70

È morta a Roma Elisa Maria Sposato, la ragazza che negli anni ‘70 avrebbe ispirato un grandissimo successo di Mario Tessuto, “Lisa degli occhi blu”. Sono in molte a rivendicare di essere la “musa ispiratrice” della hit che fu un inno generazionale, tra le quali una ragazza di Bisignano.

Nata a Mesoraca nel Crotonese, il 14 maggio 1944, Elisa Maria Sposato, dove il padre, originario di San Demetrio Corone, era appuntato dei carabinieri. La ragazza ha poi frequentato il Liceo a San Demetrio e successivamente si è laureata in Lettere moderne a Messina. Successivamente la sua vita si è svolta a San Giovanni in Fiore dove per 40 anni ha insegnato al Liceo classico e poi alle Medie. Qui si è sposata con un noto imprenditore, dal quale ha avuto due figli Francesca e Giuseppe.

Sulla vicenda si erano riaccesi i riflettori nel 2022 quando morì l’autore del testo della poesia “Lisa dagli occhi blu”, il professore Mario Guido, di Bisignano. La ragazza era la compagna della II B del Liceo di San Demetrio Corone. Il professore Guido in una intervista a “Bisignano in rete” ebbe modo di dire: «Lisa l'ho rivista quando aveva quasi diciotto anni e non aveva più le trecce, del feeling amichevole che avevamo non era rimasto neanche un brandello di sorriso, era cambiata totalmente».

La notizia della scomparsa della professoressa è arrivata a San Giovanni in Fiore dove ha vissuto con la sua famiglia, prima di trasferirsi nella Capitale. In tanti nella Città di Gioacchino da Fiore la ricordano ancora ora con affetto, in maniera particolare i suoi tanti ex alunni grati per gli insegnamenti ricevuti.