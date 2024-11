La donna per 40 anni ha insegnato a San Giovanni in Fiore e qui si è sposata. Ecco la storia della ragazza del grande successo di Mario Tessuto

Ricordate Lisa dagli occhi blu? Fu un grandissimo successo di Mario Tessuto degli anni ‘70, una clamorosa hit che segnò la carriera del suo interprete. La storia di quella ragazza che «senza le trecce la stessa non è più» si arricchisce di un particolare molto interessante.

Finalmente sappiamo che quella ragazza si chiama Elisa Maria Sposato, nata a Mesoraca il 14/05/1944. Il padre, originario di San Demetrio Corone, faceva l’appuntato dei carabinieri e in quel periodo si trovava a Mesoraca, nel crotonese. La ragazza ha poi frequentato il Liceo a San Demetrio e successivamente si è laureata in Lettere moderne a Messina. Ma la sua vita si è svolta sempre a San Giovanni in Fiore dove per 40 anni ha insegnato al liceo classico e poi alle Medie. Qui si è sposata con un noto imprenditore. Ora abbiamo anche una sua foto di diversi anni fa.

Lisa dagli occhi blu ora vive con i figli. Da tempo non la si vede più in giro. Della sua storia e della canzone a lei dedicata non ha mai voluto parlarne con alcuno, tanto che praticamente nessuno sapeva che Lisa dagli amici occhi blu era proprio lei.

Attorno alla vicenda si è riacceso l’interesse due anni fa quando se n’è andato l’autore del testo della poesia ‘Lisa dagli occhi blu’, il professore Mario Guido, di Bisignano. Elisa era la compagna della II B del Liceo di San Demetrio Corone.

Lo stesso autore in una intervista a ‘Bisignano in rete’ ha avuto modo di dire: «Lisa l'ho rivista quando aveva quasi diciotto anni e non aveva più le trecce, del feeling amichevole che avevamo non era rimasto neanche un brandello di sorriso, era cambiata totalmente».

Il prof. Guido aveva sempre in mente quella bellissima ragazzina dagli occhi blu e con le trecce, e così decise di scrivere alcune poesie «in modo da fermare quell'ossessione e pensare agli studi. Chi avrebbe detto che quella ossessione sarebbe durata per tutta la vita?».

Mario Guido da piccolo aveva contratto la poliomelite, con conseguenze serie rimaste nel tempo, segnando la sua vita. Aspettava ‘Lisa dagli occhi blu’, dalle lunghe trecce, al termine delle lezioni. Purtroppo fu una storia d’amore mai sbocciata.

Successivamente da una di quelle poesie nacque la bellissima canzone Lisa dagli occhi blu, portata al successo da Mario Tessuto. Ancora oggi viene considerata tra le più belle canzoni d’amore italiane. Mario Guido meritava più fortuna. Anche economicamente. Ma purtroppo aveva ceduto i diritti del testo a un paroliere che gli versò la somma di circa 150.000 lire. E ne trasse la celebre canzone. I guadagni dalle vendite del disco furono enormi.

Elisa Sposato ha vissuto all’ombra di questa storia tenendola solo per sé. Anche di Mario Guido si è parlato poco e niente. A chi lo definiva poeta rispondeva: «Poeta? Benedetto Croce diceva che fino a sedici anni siamo tutti poeti, poi ci sono i poeti e gli imbecilli. lo, per non cadere nella seconda tesi dico che scrivo parole per canzoni, come risulta dal titolo della SIAE».

Alla storia di Lisa dagli occhi blu è dedicato un bel libro di Alessandro Cimino, ottimo musicista silano, che racconta la bella storia che riguarda Lisa: «In un piccolo borgo non lontano dal suo paese, fu invitato con il suo duo a esibirsi in una delle serate di un famoso premio letterario. Inaspettatamente tra il pubblico era presente la sua ex insegnante di Lettere, Elisa con la figlia. Rolando ebbe una gioia immensa. Non la incontrava da circa dieci anni. Qualcuno lo accompagnò dove era seduta e si abbracciarono amorevolmente. Era talmente orgogliosa di lui e fiera di averlo avuto come alunno che gli fece tanti complimenti. «Bravo! Bravo! Bravo!». Purtroppo dopo quel giorno non la vide più. Gli capita di tanto in tanto di incontrare la figlia per portarle i suoi affettuosi saluti».