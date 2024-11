Un viaggio che ha portato il fondatore del progetto Piero Muscari e il Comitato Scientifico ad individuare le personalità che hanno meravigliato ed emozionato di più

Cala il sipario su “Eccellenze italiane”. Il Galà ha rappresentato il momento conclusivo dell’articolata iniziativa, fortemente voluta da Piero Muscari.

Il progetto “Eccellenze Italiane” è stato coltivato per diversi anni. «Quando ho iniziato il viaggio in giro per l’Italia – racconta Muscari - non sapevo quanto avrei impiegato a trovare storie importanti e uniche nel loro genere: storie da raccontare a tutti, declinando la loro forza secondo i diversi profili che le nuove tecnologie consentono, ma riservandone l’interezza in un volume prezioso che conserva il fascino intramontabile delle pagine che si sfogliano e che profumano di carta».

Illustrare vite di persone che, con una dose straordinaria di passione nei confronti del proprio lavoro, hanno creato progresso per le comunità di riferimento: «Ho fatto oltre cento interviste in lungo e in largo per il Paese: da Nord a Sud, giovani e meno giovani, grandi fatturati o idee geniali. E, fra queste, ne abbiamo scelte dieci: quelle che ci hanno colpito, quelle che ci hanno meravigliato ed emozionato di più e che insieme al Comitato Scientifico abbiamo valutato più coerenti con il progetto».

Protagoniste di “Eccellenze Italiane” sono state dieci storie di coraggio, passione ed identità dell’Italia che vale. Ad aderire: Emanuela Rossi, attrice e doppiatrice; Carmelo Basile, Fattoria Della Piana; Enrico Vaime, autore televisivo, scrittore, conduttore televisivo, autore radiofonico e teatrale italiano; Heinz Beck, chef del ristorante “La Pergola”; Nuccio e Pippo Caffo, Distilleria Caffo; Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica “Pegaso”; Silvio Vigliaturo, artista e maestro indiscusso del vetro; Antonio Cerciello, presidente Nordmeccanica Group; Patrizio Podini, fondatore della catena di supermercato Md Srl e Lorenzo Suraci, fondatore di Rtl 102.5.

Il video: