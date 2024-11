L'evento è organizzato da Pollino Emotion per incrementare il turismo montano

Tutelare l'ambiente, sfruttare in modo sostenibile le risorse naturali, incrementare il turismo montano. Sono, questi, gli obiettivi della due giorni di attività educativa Edu nature week end promossi da Pollino Emotion nel parco naturale più grande d'Italia.

Sabato 8 ottobre, escursione didattica “Bosco e Suolo”. Partendo da Piano di Novacco, alle 9.30, si raggiungerà il Monte Palanuda. La durata del percorso, accessibile a tutti, è di 6 ore, la lunghezza è di 7,4 km. Alle 19 dello stesso giorno si terrà il Nature cineforum presso il Rifugio Montano di Novacco. – L'ingresso è libero.

“Bosco e Suolo” permetterà di imparare a riconoscere le innumerevoli proprietà di questi complessi ecosistemi, definendone tipologia, grado di evoluzione e stato di salute. Particolare attenzione sarà data alle interazioni che avvengono tra bosco e suolo. Sarà un'occasione per discutere dell'uso sostenibile di queste importanti risorse, oggi gravemente minacciata.

Domenica 9, alle ore 9.30, è prevista l'escursione didattica “Sosteniamoci ai piani di Masistro”. Il percorso è lungo 4 km, la durata è di 3 ore. Nel pomeriggio parco avventura Masistro wood experience, aperto fino alle 18. Sarà un'occasione per discutere di tutela ambientale e sviluppo sostenibile e per imparare a sfruttare al meglio le risorse naturali senza comprometterne la disponibilità per le generazioni future.

C'è la possibilità di pernottamento e servizio ristorante presso il Rifugio Montano di Novacco. Per informazioni è possibile contattare il numero 349-9764348 o inviare una mail a info@pollinoemotion.com.