La Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha compiuto un passo epocale verso il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nel sud Italia. Con l'annuncio dell'assegnazione dei lavori di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone, si apre un nuovo capitolo nel trasporto ferroviario calabrese. Il raggruppamento temporaneo di imprese, formato da G.C.F. Costruzioni Ferroviarie, Esin, Fadep e Hub Engineering Consorzio Stabile, ha ottenuto l'importante incarico.

Questo progetto, del valore di circa 37,5 milioni di euro, parte dei quali derivanti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), segna l'inizio della fase esecutiva del potenziamento del collegamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale Jonica. Un'iniziativa ambiziosa, richiedente un investimento totale di 438 milioni di euro.

L'elettrificazione della tratta Sibari-Crotone, lunga circa 112 km, prevede la realizzazione di 8 sottostazioni elettriche e l'installazione del sistema per la trazione elettrica ferroviaria. Questa trasformazione porterà numerosi benefici: uniformità delle prestazioni della rete ferroviaria calabrese, l'introduzione di moderni treni elettrici, miglioramento delle connessioni di trasporto lungo il litorale ionico e significativa riduzione dell'inquinamento ambientale e delle emissioni nocive. Nonostante la data di inizio dei lavori e la loro durata non siano ancora state comunicate, il finanziamento derivante dai fondi Pnrr e da Rfi segna un passo cruciale per il progetto. È essenziale seguire da vicino lo sviluppo di questa iniziativa, la quale promette di rivoluzionare il trasporto ferroviario nella regione.

Rapani soddisfatto per l'assegnazione dei lavori di elettrificazione

Il senatore Ernesto Rapani si è dichiarato estremamente soddisfatto per l'assegnazione dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria da Sibari a Crotone. Rapani evidenzia che l'aggiudicazione della gara rappresenta un avanzamento fondamentale per un progetto che era stato in sospeso per troppo tempo. Il completamento dell'elettrificazione da Sibari a Lamezia Terme è visto come un risultato di grande rilevanza per il territorio. Questa trasformazione permetterà l'utilizzo dei nuovi treni elettrici, migliorando i collegamenti tra le principali città calabresi.

Il parlamentare afferma che il territorio inizierà finalmente a superare l'isolamento. L'elettrificazione contribuirà alla crescita economica e alla promozione della mobilità sostenibile in Calabria. Rapani chiarisce che l'elettrificazione deve essere distinta dai lavori strutturali sulla rete ferroviaria, i quali inizieranno a settembre 2024. Questa distinzione è cruciale per evitare confusioni e sottolineare l'importanza di entrambi gli interventi. Il senatore Rapani guarda al futuro con fiducia, affermando che la Calabria diventerà più competitiva a partire dal 2026. Esprime gratitudine per il lavoro svolto in collaborazione con la Rete Ferroviaria Italiana.