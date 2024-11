In vista delle elezioni provinciali del 28 settembre prossimo, ratificato l'elenco definitivo dei candidati ammessi alla carica di Presidente della Provincia. 3 i candidati

VIBO VALENTIA – In vista delle elezioni provinciali del 28 settembre prossimo, sono confermati i nomi dei tre candidati alla Presidenza della Provincia di Vibo Valentia. Lo ha ratificato oggi l'Ufficio elettorale della Provincia di Vibo Valentia, sotto la diretta responsabilità del segretario generale Cesare Pelaia che ha diramato l'elenco definitivo dei candidati ammessi alla carica di Presidente della Provincia e delle liste accettate per l'elezione del Consiglio provinciale. Tre sono i candidati alla presidenza: Andrea Niglia "Insieme per la Provincia di Vibo Valentia - Adesso"; Sergio Francesco Rizzo "Pd - Amministratori Vibonesi Indipendenti" e Giuseppe Raffele "Dalla parte giusta Udc - Ncd". "L'Ufficio elettorale ha rilevato - riporta la nota stampa - la presentazione di una rinuncia di candidatura a consigliere da parte del sindaco di Rombiolo Nazzareno Navarra, che non ha prodotto effetti sulla lista, poiché è stata presentata oltre il termine previsto delle 12 dell'8 settembre 2014. Nonché della sussistenza di un rapporto libero-professionale del candidato alla presidenza dell'Ente Andrea Niglia, che comunque non invalida l'ammissibilità della candidatura". (ci)