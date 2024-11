È Elisabetta Gregoraci la testimonial dei nuovi spot che la Regione Calabria sta girando in questi giorni in giro per il territorio dal tema “Calabria Straordinaria”. La troupe diretta Giacomo Triglia, regista anche del videoclip “Alla salute” di Jovanotti, ha fatto tappa oggi nella Locride.

Nel corso di una pausa di ritorno dal set allestito su una barca a vela la showgirl originaria di Soverato si è intrattenuta qualche minuto al porto delle Grazie di Roccella Jonica con il sindaco Vittorio Zito, il tempo di un saluto, una stretta di mano e una foto.



«Staremo in giro tre giorni – ha detto la Gregoraci in una video postato sulla sua pagina Instagram – abbiamo fatto delle riprese molto belle, ci stiamo divertendo tantissimo e sono molto felice di questo progetto». In serata le riprese continueranno nel borgo di Siderno Superiore.