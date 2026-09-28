Il consigliere comunale ha inoltrato formale istanza al Dipartimento Agricoltura della Regione per gabbie e selettori

«La presenza sempre più frequente di cinghiali nel territorio urbano di Catanzaro non può più essere più sottovalutata dagli enti preposti. Per questo ho formalmente chiesto al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e all’Ambito territoriale caccia competente di intervenire in maniera concreta e incisiva, attivando gli strumenti previsti per il controllo e il contenimento della presenza dei cinghiali.

La richiesta riguarda l’intera città, con particolare attenzione ai quartieri di Gagliano, Mater Domini, Cavita, SanAntonio e De Filippis, dove i recenti fatti di cronaca, che avrebbero potuto avere conseguenze ancora più gravi, e le numerose segnalazioni dei cittadini evidenziano una situazione di particolare criticità.

Ho chiesto in particolare di procedere alla predisposizione e installazione di gabbie per la cattura nelle aree maggiormente interessate e, laddove previsto dalla normativa e garantendo tutte le necessarie condizioni di sicurezza, di programmare interventi di controllo attraverso selettori.

È il momento di passare dalle segnalazioni agli interventi. Le gabbie sono state più volte annunciate e richieste, ma in queste zone non si è ancora arrivati a un'azione concreta. È necessario che gli enti preposti intervengano rapidamente, individuando le aree prioritarie e mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Non possiamo attendere che si verifichi un episodio dalle conseguenze ancora più gravi prima di intervenire».