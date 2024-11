Il primo cittadino impegnato ad allestire la galleria dello storico complesso: «Ognuno può fare qualcosa: coperte, stufe, viveri. Facciamo battere il cuore di Reggio»

L’emergenza gelo e il brusco calo delle temperature stanno provocando disagi in più parti della Calabria. Per evitare episodi di assideramento a causa del freddo, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha deciso di adoperarsi in prima fila.

Così dalla propria pagina social, il primo cittadino ha lanciato un appello ai cittadini, affinchè tutti contribuiscano.

«Le temperature polari non sono solo splendide fotografie dei nostri panorami ma anche problemi per i senzatetto della nostra città.

Per questo - scrive il sindaco - abbiamo deciso di attivarci e rendere la Casa comunale ricovero per chi una casa non ce l'ha. Stiamo per allestire la galleria di Palazzo San Giorgio al meglio, insieme alla Protezione civile e alle associazioni di volontariato, per evitare che il freddo faccia vittime in città. Ma abbiamo bisogno di tutti voi!

Ognuno può fare qualcosa: coperte, stufe, viveri. Facciamo battere il cuore di Reggio, vi aspettiamo a Palazzo San Giorgio».