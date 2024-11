Attesi oltre 2100 migranti. A Crotone, invece, nel pomeriggio odierno accolte 516 persone in due diverse operazioni

Sono 1035 i migranti che arriveranno al Porto di Schiavonea (Cs), domani, a bordo della nave "Aquarius". Quello previsto per le ore 9 sarà il quindicesimo sbarco dal 2015, il quarto del 2017. "Nonostante le enormi difficoltà connesse alla gestione di queste continue emergenze - afferma il Sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci - siamo a disposizione del Governo per l'accoglienza di queste persone. La prefettura, insieme all'amministrazione comunale, sta lavorando per programmare l'accoglienza e rintracciare strutture". Al momento, secondo quanto rende noto il Comune, non si hanno ulteriori dati e non si conosce il numero dei minori a bordo.





Alle ore 7.00, invece, è previsto l’arrivo nel Porto di Reggio Calabria della nave “Vos Hestia” con a bordo 1.065 migranti. Le operazioni di primo soccorso e assistenza, coordinate dalla Prefettura, saranno prestate dal personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Comune Capoluogo, della Polizia Provinciale, della Capitaneria di Porto, dell’USMAF, del SUEM 118 e dell’Azienda Ospedaliera, della Croce Rossa Italiana, del Coordinamento ecclesiale Migranti della Caritas e da varie altre Associazioni di volontariato.

Doppio sbarco di migranti questo pomeriggio al porto di Crotone dove sono giunte, in totale, 516 persone.