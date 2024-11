“Informazione e comunicazione commerciale in Calabria 2” edito da Michele Falco, è un utile vademecum che si aggiunge alla prima pubblicazione, contenente nomi e numeri della diffusione nell'etere di radio e tv, ma anche riflessioni, ragionamenti ed aneddoti di vario genere

Quarant'anni di emittenza privata in Calabria, radiofonica e televisiva, non sono semplici da condensare in un unico libro. Per questo Mario Lo Gullo, che ne è stato protagonista in maniera trasversale, cominciando a muovere i primi passi ai tempi delle bobine e dell'ampex, passando attraverso il super vhs e il beta, fino all'era del digitale, ha scritto un secondo volume della sua personale ricostruzione storica dell'evoluzione dei tanti canali privati passati, con alterne vicende, nelle case dei calabresi.

“Informazione e comunicazione commerciale in Calabria 2” edito da Michele Falco, è un utile vademecum che si aggiunge alla prima pubblicazione, contenente nomi e numeri della diffusione nell'etere di radio e tv, ma anche riflessioni, ragionamenti ed aneddoti di vario genere. Il libro è stato presentato a Cosenza nel corso di una partecipata iniziativa ospitata nel chiostro di San Domenico.