E' stata individuata e fermata dalla polizia grazie alla descrizione fornita dalla commessa dell'esercizio commerciale

TROPEA (VV) - E’ entrata in un negozio e approfittando di un momento di distrazione della commessa ha aperto la cassa portando via duecento euro. E’ stata la descrizione fornita dalla dipendente del negozio a consentire alla polizia di individuare la ladra. Si tratta di una donna campana di 55 anni che ha raccontato di essere in vacanza a Tropea. Una turista con il vizio di allungare le mani. Un vizio che è valsa la denuncia per furto all’autorità giudiziaria. Dopo aver portato a segno il colpo nel negozio, la donna si è allontanata confondendosi tra residenti e turisti. Ma gli agenti sono riusciti comunque a risalire a lei. Portata in commissariato è stata perquisita da una poliziotta che ha trovato la refurtiva: la donna aveva nascosto i soldi nel reggiseno.