Per l’occasione l’Azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria offrirà consulenza gratuita. Solo in Calabria si contano circa 16 mila persone affette da epilessia

Lunedì 13 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’epilessia. Anche i medici della sezione calabrese della Lega Italiana contro l’epilessia (LICE) partecipano all’evento con importanti iniziative a favore dei pazienti.

Al Centro regionale epilessie dell’Azienda “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, (Ospedali Riuniti, Piano I), diretto dal professor Umberto Aguglia, nel corso della mattina di lunedì 13 febbraio, tutti gli interessati potranno ricevere informazioni sulla patologia e consultazioni gratuite. L’orario è dalle 9:00 alle 14:00. L’evento è stato autorizzato dalla direzione generale e sanitaria dell’azienda.

L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, in Italia coinvolge circa 500.000 persone con oltre 30.000 nuovi caso l’anno. Solo in Calabria si contano circa 16 mila persone affette da epilessia.

La sezione calabrese della Lega italiana contro l’epilessia è coordinata dal dottor Edoardo Ferlazzo, neurologo presso il Centro regionale epilessie dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

Riconosciuta come malattia sociale, il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità (WHA) hanno indicato l’epilessia come una priorità in campo di ricerca ed assistenziale. Inoltre, le persone affette, a parte le problematiche di ordine diagnostico e terapeutico (il 30% dei casi sono resistenti ai farmaci oggi disponibili) sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale ed a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport.