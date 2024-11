Il provvedimento è stato disposto dall’ amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini. La sospensione della notifica riguarderà 13.821 atti, mentre quelli inderogabili che saranno inviati sono meno di tremila

Stop alle cartelle Equitalia nel periodo natalizio. È quanto contenuto nel provvedimento dell'amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini. L'operazione "zero cartelle" prevede la sospensione della notifica di 13.821 atti, mentre quelli inderogabili che saranno inviati sono meno di tremila.

In provincia di Cosenza saranno sospesi 6.183 atti; a seguire Reggio (2.844), Catanzaro (2.004), Crotone (1.565) e Vibo (1.225). "Non è e non può essere - spiegano da Equitalia - un blocco totale in quanto alcuni atti cosiddetti inderogabili saranno comunque notificati anche se in buona parte con posta elettronica certificata". “È una sospensione - spiega Ruffini - che rientra nel quadro di riforma di un sistema di riscossione che deve essere dalla parte dei cittadini e non contro”.

“I progetti in campo nei 18 mesi della mia guida e col nuovo Cda – conclude - dimostrano che era stata intrapresa la strada giusta e che si può fare riscossione e recupero dell'evasione anche stringendo un patto di fiducia con imprese e cittadini".