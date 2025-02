Partiranno nei prossimi giorni (forse già in settimana) i cantieri per i due lotti separati ma complementari che restituiranno a Catanzaro la sua amata cattedrale. Presso l'Arcivescovado del capoluogo una partecipata conferenza stampa ha confermare i 9 milioni di finanziamenti.

Su

«C'è stato un lungo studio sia di tipo architettonico che strutturale sul Duomo – ha detto l’ing. Floriano Siniscalco, provveditore interregionale alle Opere Pubbliche per Sicilia e Calabria – una struttura che manifesta grossissime criticità da un punto di vista della normativa sismica, quindi affrontare la problematica è stato estremamente complesso e solo grazie agli studi che sono stati compiuti negli anni è stato possibile raggiungere il risultato di avere un appalto dei lavori in così breve tempo».

«Erano stati fatti errori progettuali, usati materiali incongrui e quindi la copertura che attualmente vediamo della Cattedrale era una bomba ad orologeria», ha sottolineato Stefania Argenti, sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.”

«È una bellissima giornata – le ha fatto eco monsignor Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace – c'è stata tanta attesa e anche sofferenza sotto certi aspetti, soprattutto da parte della popolazione. Siamo nel Capoluogo di regione per cui la cattedrale è la chiesa simbolo della comunità cristiana e non solo, è una chiesa che raduna un popolo, una terra, una storia e che deve essere aperta e accessibile»

Opera identitaria

«È stato un bel lavoro - ha detto Wanda Ferro, sottosegretario di Stato all’Interno che si è notevolmente spesa per ottenere una cospicua parte dei fondi – un lavoro che ha visto tanti attori protagonisti con quella volontà di mettere a frutto i 6 milioni di euro per un primo lotto e il secondo lotto che è quello del MIC, con altrettanti importanti risorse della regione Calabria 2.600.000, 550 da parte del MIC per rimettere a norma e soprattutto in sesto una struttura straordinaria che rappresenta l'identità di una città».

Spazialità e senso liturgico

Ma come verrà rinnovato il Duomo di Catanzaro al termine dei due anni necessari per i lavori? «Vedremo una spazialità che ripropone quella ante bombardamento del 1943 – ha precisato l’architetto Argenti – Ci siamo convinti che questa fosse quella più idonea per esigenze liturgiche e quindi anche in questo caso è stato avveniristico se vogliamo, perché è stata una scelta partecipata».