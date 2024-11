Quiz multidisciplinare per l'ultimo passaggio di rito prima di comparire davanti alla commissione

VIBO VALENTIA - Dopo il compito di italiano e la prova di indirizzo è tempo di quiz. Il terzo passo degli scritti di maturità è infatti un test multidisciplinare. Sarà diverso da scuola a scuola, dal momento che verrà elaborato dagli insegnanti di ogni istituto e non dal ministero della Pubblica Istruzione. I quesiti potranno essere a risposta singola o multipla. Potranno consistere nella soluzione di problemi, di casi pratici o professionali. O ancora, potranno consistere nello sviluppo di progetti. Ogni scuola potrà scegliere e definire la tipologia di svolgimento. Sono previste anche domande relative alla lingua straniera adottata dalla scuola e se la lingua straniera è stata già oggetto della seconda prova, per i test potrà essere scelta una lingua diversa. In Calabria gli studenti ammessi agli esami di maturità sono poco più di 19mila. Gli esami orali, previa discrezionalità di ogni istituto, potranno iniziare già lunedì 30 giugno.