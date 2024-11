La vittima era un cliente e non un dipendente della fabbrica. E' deceduto in ospedale a Palermo

CATANZARO - Era un cliente e non un dipendente della fabbrica di munizioni la persona rimasta gravemente ferita nello scoppio della santabarbara a Settingiano. Francesco Piacente, 45 anni, è morto nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Palermo dove era ricoverato dal 13 giugno scorso. Commercialista e dipendente della società Calabria It, Piacente era un appassionato di caccia e si trovava per caso nella fabbrica al momento della deflagrazione. Salgono così a due le vittime dell’incidente su cui è aperta un’inchiesta della Procura del capoluogo calabrese. Il 23 giugno nel reparto grandi ustionati dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena era deceduto il titolare della fabbrica, Franco Caligiuri, 61 anni.