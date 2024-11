Stando alle cifre della società che gestisce la rete autostradale, nella nostra regione si è toccato quota 1,5 milioni di passaggi. Incrementi sensibili si sono registrati anche sulle statali 106 e 18

CATANZARO - Il turismo torna a correre su gomma? Stando alle cifre illustrate dall'Anas, si. Almeno sul tratto calabrese della A3 Salerno-Reggio Calabria. Nella nostra regione, per l'esodo estivo, si sono registrati forti volumi di traffico. In particolare, da venerdì 8 a domenica 10 agosto, nel tratto calabrese dell'A3, si è raggiunto il milione di transiti, in aumento del 4% rispetto al 2013. Transiti elevati anche sulla statale 106 (un milione e 125 mila transiti, con un +6% rispetto al 2013) e sulla statale 18 (media di 730-750 mila) nel vibonese e nel cosentino. (ab)