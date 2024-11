Domani giornata da bollino rosso per gli ultimi rientri dei vacanzieri. Traffico intenso sull'Autostrada A/3 Salerno Reggio Calabria

CALABRIA - Ultima settimana di rientro dalle vacanze. L'Anas prevede per la giornata di domani traffico da bollino rosso. Con questo fine settimana si conclude dunque il controesodo di agosto degli italiani. Già da questa mattina la circolazione è intensa ma regolare sulla rete stradale e autostradale gestita dall'Anas. Da domani è previsto il rientro massiccio dei vacanzieri, che si concluderà lunedì 1° settembre nella mattinata, con il riavvio della quasi totalità delle attività lavorative. Per la giornata di domani, quindi, è previsto 'bollino rosso' nella mattinata e 'giallo' nel pomeriggio, mentre domenica 31 agosto il traffico sarà particolarmente intenso, da bollino rosso, nel pomeriggio e in serata. Anche lunedì 1° settembre il traffico sarà sostenuto nella mattinata, da bollino giallo, per gli ultimi spostamenti del weekend e il ritorno alla circolazione dei mezzi pesanti, dopo lo stop del weekend. L'Anas ricorda che sabato 30 agosto, sulle strade e sulle autostrade i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 8.00 alle 22.00. Lo stesso divieto sarà in vigore domenica 31 agosto, dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Anche in questo week end l'Anas impiegherà sulla propria rete, in turnazione, circa 2.500 addetti e oltre 1.070 automezzi, utilizzando per il monitoraggio del traffico e per le informazioni all'utenza circa 3.800 telecamere e 300 pannelli a messaggio variabile. ci