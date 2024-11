Il componente del Cda aveva chiesto le dimissioni dell’intero Consiglio della Sacal ma “la proposta non veniva accolta dalla maggioranza”

“In qualità di componente del consiglio d’amministrazione della Sacal, in riferimento agli articoli pubblicati sulla stampa odierna relativi alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti i vertici della società aeroportuale di Lamezia Terme nonché altre persone, nel manifestare la propria fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, precisa che il suo impegno sin dalla data di assunzione dell’incarico di consigliere è stato sempre costantemente rivolto ad assicurare il pieno rispetto delle regole e della legalità per come può evidenziarsi dai verbali delle adunanze consiliari”.

È quanto dichiara in una nota Gaetano Pignanelli. “Del tutto superfluo segnalare che sin dalle prime indiscrezioni sulle indagini giudiziarie che vedevano coinvolti i vertici della Sacal, il sottoscritto chiedeva le dimissioni dell’intero CdA della Sacal al fine di evitare speculazioni e strumentalizzazioni che penalizzassero la società aeroportuale e ciò anche per consentire agli stessi indagati di dimostrare serenamente la loro estraneità ai fatti; proposta che non veniva accolta dalla maggioranza dell’organo collegiale. Infine è da segnalare il ruolo importante e strategico che la Sacal sta assumendo nella gestione del sistema aeroportuale calabrese ancor più oggi che la stessa Sacal è stata aggiudicataria delle concessioni degli scali di Crotone e Reggio Calabria”.

l.c.