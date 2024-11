E' l'allarme lanciato dal comitato antimafia del Comune di Milano

MILANO - Ci sono preoccupanti segnali della presenza della 'ndrangheta negli appalti dei cantieri dell’Expo e negli appalti per la realizzazione di opere connesse alla esposizione mondiale del 2015. E' l'allarme lanciato dal comitato antimafia del Comune di Milano, presieduto da Nando Dalla Chiesa. Secondo l’ultimo report del comitato “almeno in un caso i clan calabresi avrebbero preso il controllo di un appalto diretto della società che gestisce il progetto". "Ci sono più casi - ha denunciato oggi Nando Dalla Chiesa - alcuni segnalati nelle precedenti relazioni, altri contenuti in questo report, in cui ci sono ditte trovate ad operare in Expo che hanno al loro interno o sono riconducibili a pregiudicati calabresi". (rc)