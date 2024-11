Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, Fà la cosa giusta, in programma da venerdì 28 sino al 30 marzo a Fiera Milano

Ci sarà anche il Parco Nazionale del Pollino alla Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, Fà la cosa giusta, in programma da venerdì 28 sino al 30 marzo a Fiera Milano. L’obiettivo della Fiera è quello di diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoria locale. Saranno proprio le “buone pratiche” del Parco calabro-lucano ad essere illustrate ai visitatori - l’anno scorso ben 72mila visitatori - insieme con le straordinarie peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, culturali e gastronomiche dell’area protetta del massiccio appenninico del Pollino.

L’Ente Parco parteciperà, successivamente, dal 31 marzo al 1° aprile, a Lanciano, in Abruzzo, anche a Ecotur, la Borsa internazionale del turismo VerdeBlu che presenta, tra l’altro, il Nature Tourist Workshop al quale parteciperanno 60 tour operatore italiani ed esteri. Ecotur, l’appuntamento dell’anno più atteso per i professionisti del settore, borsa tra le più produttive del panorama italiano, rappresenta un’occasione unica ed esclusiva per quanti cercano sul mercato turistico concreti momenti di promozione e collaborazione commerciale per il prodotto “turismo natura”. Durante l’evento sarà presentato com’è consuetudine il rapporto Ecotur.

In quello del 2013, il decimo, il Parco del Pollino è stato indicato quale il sesto parco più richiesto dai tour operator. Classificandosi dopo Parchi storici come il Parco nazionale d’Abruzzo (primo) e, a seguire, il Gran Paradiso, il Parco dello Stelvio, le Cinque terre e il Parco delle Dolomiti bellunesi. Anche in quest’occasione, il Parco promuoverà le sue bellezze e il sistema ricettivo, sempre più in grado di offrire ospitalità di qualità e servizi turistici ottimali per far godere ai turisti esperienze in natura uniche.