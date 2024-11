Non ce l'ha fatta Franco Caligiuri, 61 anni, titolare dello stabilimento. Aveva ustioni sul 90% del corpo

SETTINGIANO (CZ) - E’ deceduto nella tarda mattinata di oggi, dopo 9 giorni di agonia Franco Caligiuri, 61 anni, titolare della fabbrica di cartucce da caccia rimasto gravemente ferito nell’esplosione del capannone della sua azienda. L’uomo era ricoverato in condizioni disperate nel centro grandi ustioni dell’ospedale di Cesena. Il 90% del suo corpo era stato devastato dalle fiamme che hanno distrutto lo stabilimento. Le cause dell’incidente avvenuto il 13 giugno scorso sono in corso d’accertamento. Caligiuri dopo essere stato soccorso era stato trasportato all’ospedale di Catanzaro dove aveva subito un delicato intervento chirurgico. Ferito nell’esplosione anche un collaboratore del titolare, anche lui rimasto ustionato. Non è in pericolo di vita ed è ricoverato nel centro grandi ustioni di Palermo.