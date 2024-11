È ormai diventato un appuntamento fisso della settimana sanremese, uno degli argomenti di discussione principali non solo della serata ma anche dei giorni successivi, tra previsioni e conferme: è il Fantasanremo, il notissimo gioco nato tra pochi amici in un bar e divenuto ormai un appuntamento immancabile, virale tra giovani e meno giovani.

Quest’anno, anche il network LaC ha deciso di creare una propria lega con il suo canale di radiovisione, LaC OnAir: tutti insieme ci divertiremo tra bonus e malus, previsioni di piazzamenti e gaffe di conduttori e artisti in gara.

FantaSanremo, come funziona il gioco che impazza sul web

Fate la vostra squadra scegliendo cinque artisti a acquistandoli con i 100 baudi a disposizione (la valuta del FantaSanremo), nominate un capitano e in base a quello che faranno gli artisti dentro (ma anche fuori) l’Ariston guadagnerete o perderete punti. Vince chi a fine festival avrà totalizzato più punti con la propria squadra.

Prima di tutto occorre collegarsi al sito FantaSanremo.com oltre alle app per smartphone. La piattaforma è molto semplice e intuitiva; vi guiderà passo per ogni azione che dovrete compiere. Diventerà il vostro punto di riferimento per tutto il festival. Il motto è – e sarà molto probabilmente per sempre – questo “una squadra, cinque artisti, un capitano”. Ogni account registrato con una mail può iscrivere un massimo di 5 squadre al gioco: la prima obbligatoriamente farà parte della classifica generale (Campionato Mondiale). Le altre quattro, se avrete piacere e voglia di crearle, andranno a far parte di una lega già esistente o che creerete voi. Una volta creato il profilo, sceglierete i cinque artisti utilizzando un massimo di 100 Baudi a disposizione. Dopodiché sceglierete il vostro capitano: è molto importante perché i bonus e i malus dell'ultima puntata dell'artista scelto verranno raddoppiati. Ogni giorno i risultati saranno calcolati automaticamente dall’app e saranno aggiornati in tempo reale.

LaC OnAir, la lega del Fantasanremo del network LaC

Per collegarvi alla lega LaC OnAir, vi basterà cliccare questo link entro le 23.59 di lunedì sera o cercare “LaC OnAir” nell’elenco delle leghe: troverete le squadre dei nostri conduttori, dei nostri speaker e di tutti i nostri utenti che vorranno partecipare e divertirsi con noi. Ogni giorno i nostri conduttori analizzeranno la serata precedente, calcolando bonus e malus e celebrando il vincitore di ogni serata: alla fine della settimana sanremese, i vincitori della lega saranno ospiti delle nostre trasmissioni.

Adesso non resta altro che scaricare l’app FantaSanremo, creare la vostra squadra e iscriverla alla nostra lega: vi aspettiamo!