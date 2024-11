L’uomo, un 51enne, avrebbe promesso un appartamento ad una donna di 24 anni in cambio, però, di rapporti sessuali. L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari. E’ accusato di concussione e violenza sessuale

CROTONE - Avrebbe promesso l'assegnazione di un alloggio popolare ad una giovane donna in cambio di più rapporti sessuali. Con questa accusa un funzionario dell'Aterp di Crotone, Giancarlo Donadio, di 51 anni, di Montalto Uffugo (Cosenza), istruttore amministrativo dell'Azienda, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla squadra mobile. Nei suoi confronti il gip Bianca Maria Todaro, su richiesta del pm Ivan Barlafante, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per concussione e violenza sessuale ai danni di una ragazza di 24 anni. Dalle indagini della squadra mobile crotonese è emerso che Donadio avrebbe promesso l'assegnazione di un alloggio per la famiglia della ragazza in cambio, però, di rapporti sessuali con la giovane. Alle fasi esecutive dell'ordinanza hanno contributo anche gli agenti della squadra mobile di Cosenza.