Un amore nato a bordo vasca e coronato in chiesa nel corso di una cerimonia blindatissima. La campionessa olimpionica di nuoto raggiante nel suo abito bianco. Ricevimento per 160 invitati con tanti volti noti

Un amore nato a bordo vasca e coronato in chiesa. La campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini ha percorso la lunga navata della Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, con passo sicuro ma visibilmente emozionata al braccio del padre Roberto per dire Sì a Matteo Giunta, suo allenatore dal 2014.

Cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. La chiesa era letteralmente ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde.

Molti i volti famosi presenti nella chiesa, una delle più belle della città lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vi sono custodite. Tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone della 'Divina' il fratello Alessandro, a cui l'ex nuotatrice è particolarmente legata.

Oltre alla presenza di cinque damigelle, Federica ha voluto che all'evento non mancassero neppure i quattro bulldog francesi della coppia. Dopo il sì e le foto di rito, la coppia si è trasferita al JW Marriott Venice Resort dell'Isola delle Rose, in mezzo alla laguna, per una cena con 160 invitati. In serata Federica e Matteo sono tornati nel centro storico per trascorrere la prima notte di nozze all'Hotel Danieli, lo stesso albergo scelto da Giunta per chiederle la mano.

Era stata la stessa Pellegrini, ospite per la prima volta in tv insieme al fidanzato il 7 agosto scorso a Verissimo su Canale 5, a svelare la data del matrimonio. «Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d'origine, Venezia - aveva detto l'olimpionica di Pechino 2008 -. Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto». E aveva aggiunto: «Non vediamo l'ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme».

E a Silvia Toffanin che le chiedeva del giorno della proposta, la campionessa olimpica ha ricordato: «È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo».

Come accennato, la loro storia d’amore va avanti da molto tempo. «Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni - ha raccontato in passato - prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti».

E sulla scelta di ufficializzare il loro amore in diretta da Tokyo ha detto: «È stato emozionante. Dopo l'ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole, ed è bellissimo».