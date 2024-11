Oltre 5 miliardi di euro in 10 anni previsti da RFI (Gruppo FS) per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie in tutta Italia, sempre più considerate veri e propri hub di mobilità urbana. Più di 600 stazioni sono già coinvolte in questo processo che si pone l'obiettivo di fare degli scali ferroviari dei punti di raccordo della città. Un processo di trasformazione che le vede al centro della nuova mobilità cittadina. Tra queste anche alcuni scali ferroviari calabresi saranno interessate da un restyling.

I numeri delle stazioni italiane

Nel 2023, il numero di viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie è aumentato del 19% rispetto all’anno precedente, per un totale di 1,35 miliardi di viaggiatori. Un livello quasi pre-pandemia, visto che nel 2019 il loro numero si attestava a 1,43 miliardi. Anche le principali stazioni, come Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale, hanno registrato lo stesso incremento rispetto al 2022.

Il piano di Rfi per le stazioni italiane

La società del Gruppo FS punta a riqualificare più di 600 stazioni, con un investimento di oltre 5 miliardi di euro e interventi da realizzare gradualmente per gli edifici di stazione, alcuni di notevole importanza storico/artistica, e il miglioramento dell’accessibilità.

Ad oggi, infatti, sono 274 le stazioni che sono state rese accessibili da parte delle persone a ridotta mobilità. Tra gli interventi in programma c'è la realizzazione di rampe e percorsi pedo-tattili, l’installazione di ascensori e l’innalzamento dei marciapiedi ad altezza 55 centimetri per agevolare l’accesso ai treni.

Il piano punta, inoltre, a rendere le stazioni luoghi sempre più sostenibili, promuovendo interventi con materiali innovativi e a risparmio energetico. Nella nuova visione di stazione un ruolo importante è ricoperto dai piazzali antistanti limitrofi gli scali ferroviari, in cui troveranno spazio sempre più aree verdi.

Gli interventi in Calabria

Entro i prossimi anni, quindi, Rfi riqualificherà anche alcuni scali ferroviari calabresi. In questa pianificazione rientreranno le stazioni di Lamezia Terme Centrale, Vibo Valentia Pizzo, Scalea S. Domenica Talao.