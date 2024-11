Il salotto del Festival premia la vincitrice con un’opera dell’orafo crotonese

Pochi minuti dopo la sua proclamazione sul palco dell’Ariston, un altro premio è stato consegnato ad Arisa, vincitrice della 64esima edizione del Festival della canzone italiana con il brano “Controvento”. Si tratta del premio di “Casa Sanremo”, diretto da Vincenzo Russolillo, che Arisa ha ricevuto nel salotto del Festival, che per tutta la settimana della kermesse ospita i più importanti eventi collaterali al festival. E’ opera del maestro orafo crotonese Michele Affidato il premio ricevuto da Arisa nella notte di festeggiamenti per la vittoria conquistata con il brano “Controvento” che ha sbaragliato la concorrenza e si è piazzato sul podio prima di “Liberi o no” di Raphael Gualazzi e Bloody Beetroots e “Ora” di Renzo Rubino. Il premio, che raffigura la lira, lo strumento musicale, realizzato con la tecnica della foglia d’oro su una lastra d’argento che poggia su una base di vetro fuso, lo scorso anno era andato a Marco Mengoni, vincitore del 63esimo Festival.

Sono numerosi gli eventi che il maestro Michele Affidato ha impreziosito, durante l’ultimo Festival della canzone italiana. Oltre a quello di “Casa Sanremo”, l’orafo crotonese ha realizzato, quest’anno, la “Palma d’Argento” per il premio speciale “Numeri Uno Città di Sanremo” ideato dal patron Ilio Masprone e destinato a quei personaggi ed interpreti che hanno contribuito a rendere famoso il festival nel mondo. Alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, la “Palma d’Argento” è stata consegnata, lo ricordiamo, a Pippo Baudo dal vicesindaco di Sanremo Claudia Iolli e dallo stesso Affidato, cui sono andati i complimenti e la stima dello storico e popolare presentatore che dopo aver salutato il pubblico così gli si è rivolto: “Ringrazio il Maestro. Se lo merita perché l'autore di questa opera è lui e se io vivrò un ricordo piacevole di questa ennesima gita a Sanremo lo dovrò a lui”.

“Mi ha emozionato la considerazione che Baudo ha avuto nei miei riguardi – commenta Affidato - Ho avuto modo ci conoscerlo diversi anni fa e ritrovarmi a Sanremo per premiarlo insieme al vice sindaco di Sanremo per me non solo è stato un grande onore ma anche un riconoscimento al mio lavoro condiviso con i miei collaboratori”.

Il maestro orafo Affidato ha inoltre realizzato i premi per l’evento “Dietro le Quinte”, anche questi consegnati a personaggi del mondo della musica italiana: l'autore Franco Migliacci, lo storico vicedirettore di “Sorrisi e Canzoni” Rosanna Mani, il maestro e arrangiatore Fio Zanotti ed il manager di cantanti Pasquale Mammaro. Alla serata erano presenti, tra i tanti ospiti, Antonio Caprarica, Vittorio Sgarbi, Fegiz, Alba Parietti, Dario Salvatori, il segretario generale del premio e direttore di Rai Basilicata Fausto Taverniti, Marino Bartoletti e tanti altri personaggi della musica.

In occasione di questo Festival, Affidato ha realizzato anche il premio per la Fipi (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale) consegnato a Federico l'Olandese Volante, presidente dell’Ansar (Associazione Nazionale Speaker Autori Radiofonici).

Durante la settimana del festival Casa Sanremo è stata il fulcro delle iniziative che ha visto la presenza anche della Calabria. Ha infatti ospitato la serata delle eccellenze calabresi organizzata da GG Eventi diretta da Giuseppe Greco, nell’ambito della quale sono stati premiati le aziende I Greco, Amarelli, Montagna, lo chef Luigi Ferraro di Mosca, il Padron di Casa Sanremo Vincenzo Rusolillo. I premi erano, ancora una volta, di Michele Affidato. Testimonial della serata l’attrice Daniela Fazzolari di Centovetrine. Presenti anche Fausto Taverniti, direttore di Rai Basilicata, e Gianmaurizio Foderaro, voce di Rai Radiouno. A Casa Sanremo c’erano quella sera anche la look maker di Corigliano Calabro Anna Celestino che nell’anno del festival dedicato alla bellezza ha curato il centro benessere di Casa Sanremo e la “Multimediasystem produzione televisiva” diretta da Raffaele Minniti che ha ripreso con le proprie telecamere vari eventi nel festival.

Nella settimana sanremese sono tanti gli artisti che Affidato ha incontrato in varie manifestazioni ricevendo appezzamenti per la sua arte orafa. “Sono onorato – conclude Affidato – di aver potuto contribuire anche quest'anno a realizzare delle opere per l’evento più importante della televisione italiana.