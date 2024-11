La regione Calabria conquista il primato per quanto riguarda le unità immobiliari coperte con banda ultralarga sopra i 30 Megabit per secondo. E' il 77,8% la percentuale di cablatura

Dopo tanti primati negativi, la regione Calabria conquista il primato nella copertura immobiliare per la banda ultra larga. Mentre la media nazionale di copertura immobiliare per la banda ultra larga e al 42%, nella nostra regione la percentuale di cablatura per fibra a 30 Mbps arriva la 77,8%. E' un'Italia a doppia velocità, quindi, quella disegnata dai dati 2015 di Infratel sulla copertura immobiliare della fibra. Questa volta, però sono le regioni del sud quelle con le percentuali più alte per quanto concerne i 30 mega, mentre le regioni del nord sono quelle maggiormente coperte da connessione a 100 Mbps (Lombardia con il 25.2%). La media nazionale, al netto delle sovrapposizioni tra fibra a 30 e a 100 Mbps, è del 42%: nello specifico, per la fibra a 30 Mbps si parla di una copertura del 39,6% delle unità immobiliari mentre la cifra scende al 10,17% per la cablatura a 100 Mbps. È bene ricordare che i dati appena riportati si riferiscono alla copertura di rete e non all’adozione di rete; per quanto riguarda quest’ultimo infatti, i clienti in italia ad oggi ammontano a 1,4 milioni.