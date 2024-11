La truffa ai danni di un'anziana donna di Pizzoni, derubata di 600 euro da una sconosciuta

VAZZANO (VV) - Seicento euro in contanti. Questo il bottino di una singolare rapina messa in atto a Pizzoni da una donna, che si è presentata a casa di un'anziana fingendo di essere un medico. Una volta entrata nell'appartamento, dopo aver distratto la vittima del raggiro, la sedicente dottoressa ha fatto perdere le sue tracce. Non prima di essersi impossessata del denaro. Sulla vicenda indagano i carabinieri. (lc)