Nel primo giorno di primavera è nata Emilia, secondogenita dell'allenatore della Reggina Filippo Inzaghi e della compagna Angela Robusti. La bambina, secondo le previsioni, è stata partorita all'ospedale di Brescia, città in cui vivono i genitori della Robusti. A dare la notizia il papà con un post su Instagram: «Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo. Con il cuore pieno d'amore vi ringraziamo per i tanti auguri».

Emilia è la seconda bimba della coppia molto amata a Reggio. Il primogenito è Edoardo, piccola mascotte amaranto che i tifosi della Reggina hanno imparato a conoscere per le performance in campo e anche fuori, grazie alle storie condivise con amore da mamma Angela. Proprio lo scorso ottobre, nel giorno del compleanno del piccolo Edo, la coppia aveva annunciato di essere in attesa di un nuovo bebè.

Su Instagram l'influencer aveva mostrato i tanti regali pronti per la bambina in arrivo, dispensando anche consigli per le neo mamme, grazie proprio all'esperienza del primo bimbo. L'arrivo di Emilia nel 2023, come già quello di Edoardo lo scorso anno, hanno fatto posticipare alla coppia la data delle nozze che dovrebbero essere nel 2024.