Ieri pomeriggio, nella Chiesa di San Nicola a Vena Superiore, nel Vibonese, il nostro collega del reparto Emissione Televisiva Cristiano Primerano è convolato a nozze con la sua Fiorenza, con la quale lo lega un lungo e consolidato rapporto di amore.

Al termine della cerimonia religiosa, parenti e amici sono stati accolti al Mylos, per un ricevimento trascorso in allegria e spensieratezza.

A Cristiano e Fiorenza le congratulazioni dei colleghi tutti del Gruppo Diemmecom – LaC e dell’editore Domenico Maduli. «I traguardi nella vita di tutti noi – ha dichiarato quest’ultimo - sono fatti per essere raggiunti. Cristiano, in meno di due anni, ha ampiamente dimostrato prima in campo professionale, poi sentimentale, di raggiungerli. A lui, Fiorenza, al caro fratello ed ai loro cari genitori, le mie più sincere congratulazioni per questo progetto di vita».