A Catanzaro riunione operativa presieduta da Antonella Stasi; il termine per i licenziamenti slitta al 30 settembre

CATANZARO - Si apre un nuovo spiraglio sulla sorte lavorativa dei dipendenti del Polo Oncologico di Germaneto. Ieri la questione è stata al centro di un vertice presideuto dalla presidente facente funzioni Antonella Stasi, al quale hanno preso parte, tra gli altri, i vertici della Fondazione Campanella e dell'azienda ospedaliera Mater Domini. Nel verbale redatto a conclusione dell'incontro, si annuncia il rinvio del termine fissato per la messa in mobilità dei 180 dipendenti, che slitta così dal 4 al 30 settembre. Il personale sanitario, inoltre, potrà essere ricollocato in altre strutture in house della Regione. L'Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro ha fatto sapere di aver già avviato, attraverso Agenas, le procedure per l'utilizzo di una parte dei lavoratori all'interno della struttura, che dovrebbero concludersi entro il 15 settembre prossimo. (lc)